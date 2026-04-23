15:13, 23 апреля 2026

Россиянам назвали не сочетающиеся с лекарствами напитки и продукты

Фармаколог Костылева: Таблетки лучше запивать водой, а не кофе или чаем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: monshtein / Shutterstock / Fotodom

Эффективность лекарств, которые принимает человек, может зависеть от множества факторов, например, от совместимости препаратов с продуктами или напитками. Об этом предупредила в беседе с RT Мария Костылева, клинический фармаколог, заведующая отделением клинической фармакологии Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук.

«Лучше всего запивать таблетки простой водой, а вот чай и кофе могут повлиять на эффективность некоторых препаратов. Это связано с тем, что в этих напитках содержатся танины — вещества, обладающие вяжущими свойствами. Танины могут связываться с некоторыми лекарствами, например с препаратами, содержащими железо, и снижать их эффективность», — рассказала специалист.

Таким образом, посоветовала она, после употребления чая или кофе лучше подождать пару часов, а только потом принимать лекарства.

Наряду с этим эксперт заявила, что молочные продукты и добавки с кальцием не рекомендуются при лечении определенными антибиотиками (например, тетрациклинами и фторхинолонами). Причина в том, что такие продукты могут снижать всасывание препаратов, образуя с ними нерастворимые комплексы.

Кроме того, врач предупредила, что витамин С может усиливать нежелательные реакции при использовании противозачаточных средств. Если же человек принимает препараты, снижающие кислотность желудка, то их не стоит принимать совместно с антибиотиками, лучше принимать их в разное время. В противном случае препараты могут снижать эффект друг друга.

Также Костылева отметила, что, если пациент принимает препараты, влияющие на свертываемость крови, важно избегать продуктов с высоким содержанием витамина К, например, зелени или некоторых овощей. Это поможет избежать снижения эффективности препарата и возможных тромбозов.

Ранее диетолог Лори Райт рассказала о плюсах завтрака из растительных продуктов. Однако диетолог Саманта Куган предупредила, что резкий переход на растительный завтрак может вызвать серьезные побочные эффекты. Она уточнила, что привычные к клетчатке люди, скорее всего, ничего не почувствуют, но у остальных могут возникнуть серьезные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

    Последние новости

    В ЕС захотели погасить кредит Украине за счет «репараций» России

    В Подмосковье выросли штрафы для безбилетников

    В России пополнили список работающих без интернета сайтов

    Зеленский объяснил свое требование вступления в Евросоюз

    Россиянин с шилом напал на отчима из-за продажи квартиры

    В России ответили на заявления Киева о будущем Донбасса

    Трамп приказал уничтожать все корабли в Ормузском проливе при одном условии

    Пользователям Windows 11 пообещали стабильность

    В России подготовили новую стратегию развития автопрома

    Рудковская в купальнике похвасталась аксессуарами на полмиллиона рублей

    Все новости
