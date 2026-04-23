Россиянам пригрозили наказанием за мусорный мешок на лестничной клетке

Россиян предупредили о штрафе до 15 тысяч рублей за мусорный мешок в подъезде

За мусорный мешок, оставленный на лестничной площадке, россиянам может грозить штраф до 15 тысяч рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление члена комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.

Он напомнил, что лестничная площадка в подъезде является общим имуществом собственников многоквартирного дома. В их обязанности входит соблюдение санитарно-эпидемиологических и пожарных требований.

За мусор на лестничной площадке может наступить ответственность по статье 6.4 КоАП РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических требований, в этом случае наказание составит от 500 до 1 тысячи рублей штрафа. Мусор является пожароопасным, поэтому по статье 20.4 КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности россиянам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

С мусорящими соседями вопрос стоит попытаться решить мирным путем — разговор должен быть конструктивным, не содержать оскорблений и взаимных угроз и учитывать общие интересы. Если это не помогает, следует собрать видео и фото- доказательства нарушений и обратиться с жалобой в МЧС и в Роспотребнадзор.

