Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:32, 16 апреля 2026

Жители российского города пожаловались на мусор

В Екатеринбурге пожаловались на плохую уборку мусора
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

В Екатеринбурге пожаловались на плохую уборку мусора, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным Telegram-канала, коммунальные службы убрали территорию только у здания администрации и возле жилого комплекса (ЖК) «Панорама». В районе ВИЗа, Пионерском микрорайоне и на Химмаше отходы «буквально на каждом шагу». У ЖК «Просторы» и у входа в Уктусский лесопарк мусор не убран с зимы.

Ранее стало известно, что с 1 по 30 апреля в уральской столице пройдет традиционный Месячник чистоты. В этот период запланирована уборка мусора, снега, покраска урн, ремонт светофоров, прочистка ливневок и другие работы.

Ранее жители Екатеринбурга пожаловались на крыс на мусорных площадках. В засилье грызунов обвинили коммунальные компании, которые вовремя не вывозят мусор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет тела — нет дела». Российский пилот и военблогер Воевода записал предсмертное видео, но в его суицид не верят

    «Радиостанция Судного дня» сделала отсылку к Супермену

    Китайский производитель снизил цены на популярные в России кроссоверы

    Стало известно о возможном продлении перемирия США и Ирана

    Пугачева передумала съезжать с элитной виллы на Кипре

    Российский боец UFC оценил жизнь на родине фразой «а что там делать»

    Обновление Windows сломало все версии ОС

    Экс-госсекретарь США назвал единственный способ решить конфликт с Ираном

    Висящая на окне проститутка в стрингах попала на видео в российском регионе

    Украина выпустила по российским объектам умные авиабомбы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok