Жители российского города пожаловались на мусор

В Екатеринбурге пожаловались на плохую уборку мусора

В Екатеринбурге пожаловались на плохую уборку мусора, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным Telegram-канала, коммунальные службы убрали территорию только у здания администрации и возле жилого комплекса (ЖК) «Панорама». В районе ВИЗа, Пионерском микрорайоне и на Химмаше отходы «буквально на каждом шагу». У ЖК «Просторы» и у входа в Уктусский лесопарк мусор не убран с зимы.

Ранее стало известно, что с 1 по 30 апреля в уральской столице пройдет традиционный Месячник чистоты. В этот период запланирована уборка мусора, снега, покраска урн, ремонт светофоров, прочистка ливневок и другие работы.

Ранее жители Екатеринбурга пожаловались на крыс на мусорных площадках. В засилье грызунов обвинили коммунальные компании, которые вовремя не вывозят мусор.