15:09, 23 апреля 2026Экономика

Российская экономика столкнулась с серьезной проблемой

Глава Минтруда Котяков заявил о большой замещающей потребности в работниках
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

До 2032-го в российскую экономику необходимо будет привлекать ежегодно порядка 1,7 миллиона новых работников для замещения сотрудников, выходящих на пенсию. О проблеме старения населения заявил министр труда и социальной защиты (Минтруда) РФ Антон Котяков, его слова приводит ТАСС.

В ближайшие семь лет, отметил руководитель министерства, нужно будет заместить в общей сложности 12 миллионов человек. Эти работники в обозримом будущем завершат профессиональную деятельность и выйдут на пенсию, пояснил Котяков.

С наибольшей потребностью в замещении пожилых работников, добавил он, столкнется ряд ключевых отраслей российской экономики. Речь идет об обрабатывающей промышленности, образовании, торговле, транспортировке и хранении, науке, консалтинге и госуправлении, резюмировал Котяков.

Ранее о все большем влиянии кадрового голода и старения населения на российскую экономику заявлял финансовый аналитик Дмитрий Трепольский. Если властям не удастся решить эти проблемы в обозримом будущем, у них останется два выхода — либо стимулировать сотрудников предприятий трудиться до глубокой старости, либо вновь прибегать к повышению пенсионного возраста. И тот, и другой сценарий, предупредил эксперт, чреваты усилением социальной напряженности.

