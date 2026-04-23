Российская семейная пара снимала свою девятилетнюю дочь в порнографии

В Ленобласти задержаны супруги, снимавшие свою 9-летнюю дочь в порнографии

В Ленинградской области задержана семейная пара, снимавшая девятилетнюю дочь в порнографии. Об этом сообщает канал «78» в своем Telegram-канале.

Фигуранты — 45-летние супруги из Волховского района, мать и отчим девочки. Они снимали непристойный контент с участием своей дочери с 2020 года. Тогда девочке было девять лет. Фотографии они распространяли через чат в мессенджере и публиковали материалы на зарубежных ресурсах. За 10 фотографий родители получали около 2 тысяч рублей. Всего они могли заработать таким образом около 80 тысяч рублей.

В квартире супругов правоохранители провели обыски. В результате были обнаружены и изъяты телефоны и другие носители информации. Сейчас они находятся под стражей.

