12:46, 23 апреля 2026

Российский военный дважды пытался эвакуировать раненого бойца с поля боя и не находил его

Российский военный дважды пытался эвакуировать раненого бойца и не находил его
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский военный с позывным Рубль дважды пытался эвакуировать раненого бойца с поля боя под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ), но не находил его. Его историю публикует газета «Красная звезда».

По данным издания, летом 2025 года команде российских военнослужащих нужно было ехать на выручку грузовой машине артиллерийской батареи, которая везла боекомплект на огневую позицию орудия Д-30 и была атакована украинским беспилотником. В частности, сообщалось о троих раненых.

Рубль рассказал, что когда он добрался до подбитого минивэна, обнаружил только двоих «трехсотых», а третий — пропал. Было принято решение оперативно эвакуировать двух раненых бойцов, а за третьим вернуться позднее. Вывезя раненых в тыловой район, эвакуационная группа снова отправилась на поиски пропавшего военнослужащего. Найти его не удалось.

Позднее выяснилось, что третий раненый был спасен и вывезен с передовой расположившимися в ближайшей лесополосе союзниками.

Ранее сообщалось, что житель Челябинска ушел в зону проведения специальной военной операции на Украине в поисках пропавшего брата и исчез.

    Последние новости

    Принц Гарри выступил с неожиданным заявлением по Украине

    Семенович призвала женщин не мешать общению ребенка с отцом

    Стали известны неприятные детали увольнения министра ВМС США

    В России запустили завод по выпуску автомобильных двигателей

    Названа вызывающая у россиян недовольство проблема в системе ЖКХ

    Названы самые распространенные болезни россиян в отпуске

    Главнокомандующий ВСУ обратился к королю Великобритании

    Десятилетий мальчик пять раз попал в Книгу рекордов России

    Военный описал украинских операторов БПЛА цитатой из фильма «Антикиллер»

    В России отреагировали на визит принца Гарри на Украину

    Все новости
