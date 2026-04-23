Российский военный дважды пытался эвакуировать раненого бойца с поля боя и не находил его

Российский военный дважды пытался эвакуировать раненого бойца и не находил его

Российский военный с позывным Рубль дважды пытался эвакуировать раненого бойца с поля боя под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ), но не находил его. Его историю публикует газета «Красная звезда».

По данным издания, летом 2025 года команде российских военнослужащих нужно было ехать на выручку грузовой машине артиллерийской батареи, которая везла боекомплект на огневую позицию орудия Д-30 и была атакована украинским беспилотником. В частности, сообщалось о троих раненых.

Рубль рассказал, что когда он добрался до подбитого минивэна, обнаружил только двоих «трехсотых», а третий — пропал. Было принято решение оперативно эвакуировать двух раненых бойцов, а за третьим вернуться позднее. Вывезя раненых в тыловой район, эвакуационная группа снова отправилась на поиски пропавшего военнослужащего. Найти его не удалось.

Позднее выяснилось, что третий раненый был спасен и вывезен с передовой расположившимися в ближайшей лесополосе союзниками.

