Сообщения о комиссии за переводы по СБП с 1 мая опровергли

Информацию о взимании комиссии за переводы в СБП с 1 мая опровергли

В Сети распространился фейк о том, что часть переводов через Систему быстрых платежей (СБП) станет платной с 1 мая. Утверждалось, что комиссия от 5 копеек до 3 рублей за перевод будет взиматься при операциях с бизнесом — например, при оплате по QR-коду или переводах самозанятым. При этом переводы между физлицами (в пределах 100 000 рублей в месяц) и платежи в адрес государства по-прежнему останутся без комиссии.

Фейк распространился после комментария бизнес-эксперта Pronline Дмитрия Трепольского, который в беседе с «Газетой ру» со ссылкой на решение Совета директоров Банка России от 27 марта 2026 года заявил о введении регулятором единого свода тарифов СБП. Позже многие Telegram-каналы исказили эту информацию и опубликовали без уточнения, кого конкретно касаются изменения.

Издание «Газета ру» в публикации с комментарием Трепольского опубликовало пояснение Центробанка, в котором говорится, что эти тарифы применяются к клиентам Банка России, а именно к коммерческим банкам, а не гражданам или компаниям. Поэтому для граждан и бизнеса ничего не меняется: ранее действовавшие тарифы были объединены в один документ и дополнены пометкой «НДС не облагается».

«Что касается обычных граждан, то при совершении привычных переводов между физическими лицами тарифы ЦБ остаются нулевыми. Таким образом, рядовой пользователь не увидит новых строк «комиссия за перевод» в своем приложении, если только он не совершает платеж в адрес бизнеса», — также пояснил Трепольский «Газете.ру».

Позже информацию прокомментировала профессор кафедры банковского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Елена Хоменко. В разговоре с ТАСС она также пояснила, что «изменения ЦБ не коснутся граждан, потому что они не являются клиентами Банка России в силу закона. Граждане являются клиентами банков, а банки – клиентами Банка России».

На сайте «Консультант Плюс» также опубликовано соответствующее решение Совета директоров Банка России, в котором поясняется, что «в зависимости от суммы перевода устанавливаются тарифы на услуги Банка России при осуществлении: перевода денежных средств физлицами в пользу юрлиц, ИП и самозанятых; перевода денежных средств юрлицами и ИП в пользу физлиц, перевода денежных средств юрлицами, ИП в пользу других юрлиц и ИП».

Комментарий Трепольского широко разошелся в российских СМИ. Большинство опубликовали сведения о тарифах корректно. Искаженная информация публиковалась преимущественно в соцсетях и мессенджерах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».