05:30, 23 апреля 2026

Windows 11 научили измерять интернет

На панель задач Windows 11 добавили программу для измерения скорости интернета
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ZikG / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft объявила, что в Windows 11 появилась встроенная функция измерения интернета. На это обратило внимание издание Neowin.

Об этой функции было известно ранее, но в конце апреля представители компании заявили, что ею смогут воспользоваться все владельцы компьютеров, установившие обновление KB5083769. После установки апдейта на панели задачи появится кнопка «Измерить скорость интернет».

Авторы Neowin отметили, что для работы опции необходим браузер. После нажатии на кнопку откроется окно браузера с поисковиком Bing, где запустится программа для измерения скорости интернета. Измерять скорость операционную систему (ОС) научили с сервисом Speedtest от Ookla.

Новая функция Windows позволит измерить скорость загрузки и выгрузки, задержку и джиттер — нежелательные фазовые или частотные отклонения — сигнала. «Вам больше не нужно заходить в браузер и вводить в поисковую строку "тест скорости" или что-то подобное», — подытожили журналисты.

В конце апреля в Microsoft заявили, что Windows 11 может безопасно работать без антивируса. В компании уточнили, что базовую защиту обеспечивает встроенная утилита «Защитник Windows».

