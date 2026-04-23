Учительница совратила 15-летнего ученика и заставляла его помочь с абортом

В США 22-летняя учительница забеременела от 15-летнего ученика

В штате Аризона, США, 22-летняя Джессения Родригес попала под суд за секс с 15-летним учеником. Об этом сообщает Arizona Family.

Расследование в отношении учительницы началось благодаря мачехе жертвы. До нее дошли слухи о связи мальчика с Родригес. Она проверила его телефон и нашла там доказательство того, что учительница совратила подростка.

Полиция выяснила, что Родригес и ученик занимались сексом три раза. Первый раз произошел в доме учительницы. Этот половой акт был незащищенным, поэтому мальчику пришлось покупать для женщины таблетки экстренной контрацепции. Тем не менее через две недели Родригес обнаружила, что забеременела: она отправила школьнику фотографии положительного теста на беременность и стала заставлять помочь с абортом.

Так, пара обсуждала грубый секс, который мог бы привести к выкидышу. Кроме того, в телефоне ученика нашли переписку с некоей Ниной. Он просил ее отвезти Родригес в больницу на аборт.

Подросток и учительница часто общались по FaceTime, в том числе при ребенке Родригес. Периодически она писала мальчику, что страстно хочет его, и делилась с ним эротическими снами. Все это она просила ученика держать в тайне.

Сначала Родригес отрицала все обвинения, но в конце концов призналась в интимной связи с подростком. Она содержится под стражей.

Ранее сообщалось, что в США стали известны подробности о преступлениях замужней учительницы из штата Нью-Джерси Джули Риццителло. Однажды она сделала аборт после секса со школьником.