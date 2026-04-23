20:44, 23 апреля 2026Спорт

Украинская штангистка Домбровская отказалась от фото с россиянкой на ЧЕ
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: TOROKHTIY MEDIA / YouTube

Украинская штангистка Ирина Домбровская отказалась фотографироваться с россиянкой Варварой Кузьминовой на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми. Об этом сообщает ТАСС.

Эпизод произошел на пьедестале почета. Украинка стала обладательницей бронзовой медали, россиянка завоевала серебро. Победительницей соревнований стала Яннетте Юлисойни из Финляндии.

Кузьминовой 17 лет. В сумме она подняла 244 килограмма в рывке и толчке.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Батуми с 19 по 26 апреля. Российские и белорусские спортсмены участвуют в нем в нейтральном статусе.

    Последние новости

    Умер телеведущий и продюсер Алексей Пиманов. Скандальные репортажи в его программе «Человек и закон» сотрясали всю Россию

    В Армении на факельном шествии сожгли флаг Турции

    КСИР вмешались в переговоры Ирана и США

    Трамп прокомментировал отставку министра ВМС США

    Врач призвал россиян делать салат с сорняком и назвал его деликатесом

    Раздражающую особенность Windows устранили

    Украинская штангистка отказалась от фото с россиянкой на чемпионате Европы

    13-летний мальчик сбросил на туристку статуэтку языческого божества и лишил ее жизни

    Повышение квалификации назвали важным условием на современном рынке труда

    Россиянам развеяли страшный миф о попадании молнии в авто

    Все новости
