Украинская штангистка отказалась от фото с россиянкой на чемпионате Европы

Украинская штангистка Домбровская отказалась от фото с россиянкой на ЧЕ

Украинская штангистка Ирина Домбровская отказалась фотографироваться с россиянкой Варварой Кузьминовой на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми. Об этом сообщает ТАСС.

Эпизод произошел на пьедестале почета. Украинка стала обладательницей бронзовой медали, россиянка завоевала серебро. Победительницей соревнований стала Яннетте Юлисойни из Финляндии.

Кузьминовой 17 лет. В сумме она подняла 244 килограмма в рывке и толчке.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Батуми с 19 по 26 апреля. Российские и белорусские спортсмены участвуют в нем в нейтральном статусе.