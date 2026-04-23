В администрации президента России указали на признаки демографической катастрофы

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:23, 23 апреля 2026Россия

Орешкин: Рост доли старшего поколения приведет к демографической катастрофе
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Cavan-Images / Shutterstock / Fotodom

Рост доли старшего поколения среди населения планеты приведет к серьезным последствиям. На признаки глобальной демографической катастрофы указал замглавы администрации президента России Максим Орешкин, передает РИА Новости.

Орешкин отметил, что некоторое время население планеты продолжит расти, однако это будет происходить на фоне одновременного старения населения, что приведет к быстрому снижению числа людей трудоспособного возраста.

«У нас рождаемость падает, количество детей уменьшается. Это до какого-то момента позволяло уменьшать демографическую нагрузку, то есть соотношение лиц старшего трудоспособного возраста и меньшего трудоспособного возраста к работающему населению. И те тенденции, которые уже заложены и которые уже не изменятся, они будут предопределять увеличение доли старшего поколения в структуре населения», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для улучшения демографической ситуации в стране необходимо объединить усилия бизнеса, некоммерческих организаций, государства, средств массовой информации и религиозных организаций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok