В Дании столкнулись поезда

В Дании столкнулись два поезда, несколько человек пострадали

В Дании столкнулись два поезда, несколько человек пострадали. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные экстренные службы.

«Произошло лобовое столкновение двух пригородных поездов. Среди пассажиров есть пострадавшие. Все выбрались из поездов», — сообщил агентству представитель пожарной службы Большого Копенгагена.

Столкновение произошло к северу от Копенгагена, на железнодорожной линии, соединяющей города Хиллерод и Кагеруп.

В результате столкновения пострадали по меньшей мере 17 человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии.

Ранее скоростной поезд TGV столкнулся с грузовиком, который перевозил военную технику, в коммуне Не-ле-Мин департамента Па-де-Кале на севере Франции.