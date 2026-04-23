Бывший СССР
15:54, 23 апреля 2026

В МИД Эстонии раскрыли особенность 20-го пакета санкций ЕС против России

В МИД Эстонии сообщили о принятии 20-го пакета санкций в урезанном виде
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетСанкции против России:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Европейский союз (ЕС) принял 20-й пакет санкции против России в урезанном виде. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Эстонии.

Особенностью 20-го пакета санкций является тот факт, что он не включает запрет на морские перевозки российской нефти и нефтепродуктов. В санкционный список добавлены 46 судов, 117 физических лиц, 60 компаний.

«Каждый новый пакет подтверждает наше послание: Украина не одинока», — раскрыл министр иностранных дел Маргус Цахкна, анонсировав разработку 21-го пакета санкций против России.

Первым о принятии документа сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта. По словам Кошты, 20-й пакет санкций направлен на сокращение возможностей Москвы продолжать боевые действия.

