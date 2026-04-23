01:02, 23 апреля 2026

В МИД РФ высказались об отмене запрета на поездки в страны Ближнего Востока

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Георгий Борисенко в разговоре с РИА Новости высказался об отмене рекомендации для россиян воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока и Персидского залива.

По словам Борисенко, МИД пока не готово отменить рекомендацию не посещать страны, которые были затронуты конфликтом Соединенных Штатов Америки (США), Израиля и Ирана, потому что рецидивы боевых действий в данный момент не исключены.

Ситуация в регионе Персидского залива по-прежнему остается нестабильной и положение там достаточно обостренное.

«Соответственно, заботясь о безопасности российских граждан, МИД по-прежнему не рекомендует поездки в эти страны, а советует дождаться полной нормализации с тем, чтобы не было никаких угроз для безопасности наших граждан», — заключил замглавы МИД.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев назвал условия восстановления авиасообщения с Ближним Востоком.

