Мир
02:07, 23 апреля 2026Мир

В МИД России прокомментировали возможность отправки нефти на Кубу

В МИД России прокомментировали возможность отправки нефти на Кубу
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россия при необходимости готова рассмотреть возможность отправки нефти на Кубу. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин, его слова приводит РИА Новости.

«Это гуманитарная помощь. Это помощь нашему давнему другу и союзнику — более чем другу и союзнику (...) При необходимости мы будем готовы рассмотреть еще поставку или другие формы поддержки», — прокомментировал Панкин.

Дипломат подчеркнул, что по пути на Кубу существует множество ограничений.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов давления на Кубу, включая экономическую зависимость острова от Вашингтона и смену руководства страны.

    Последние новости

    Россию пригласили на саммит G20 в США

    Стало известно о попытке Трампа получить доступ к ядерным кодам

    Названо условие возобновления выплаты Россией взносов в Арктический совет

    Мужчина жестоко отомстил чересчур правильному соседу за назойливость

    Легендарный хищник перебежал дорогу перед мужем и женой

    В США объяснили отказ от списания «самолета для уничтожения советских танков»

    Путин отдал свой бокал шампанского известному спортсмену

    Российский военный рассказал о попытках ВСУ бежать через «бутылочное горлышко»

    В МИД России прокомментировали возможность отправки нефти на Кубу

    В России назвали главную проблему в отношениях с США

    Все новости
