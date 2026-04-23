В МИД России прокомментировали возможность отправки нефти на Кубу

Панкин: Россия при необходимости готова рассмотреть отправку нефти на Кубу

Россия при необходимости готова рассмотреть возможность отправки нефти на Кубу. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин, его слова приводит РИА Новости.

«Это гуманитарная помощь. Это помощь нашему давнему другу и союзнику — более чем другу и союзнику (...) При необходимости мы будем готовы рассмотреть еще поставку или другие формы поддержки», — прокомментировал Панкин.

Дипломат подчеркнул, что по пути на Кубу существует множество ограничений.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов давления на Кубу, включая экономическую зависимость острова от Вашингтона и смену руководства страны.