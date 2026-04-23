12:43, 23 апреля 2026Россия

В Минобороны рассказали об одном из методов реабилитации раненых бойцов СВО

Майя Назарова

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Минобороны рассказали об одном из методов реабилитации раненых бойцов специальной военной операции (СВО). Статс-секретарь — замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что для выздоровления вернувшихся с фронта применяют иппотерапию. Подробности она привела в Telegram-канале.

Она разъяснила, что уникальная методика организована Кремлевской школой верховой езды (КШВЕ) и Центром инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО) госкорпорации «Ростех».

Как указала Цивилева, военным с инвалидностью, использующим протезы, такие занятия помогают улучшить координацию и динамику ходьбы. Кроме того, общение с лошадьми приносит яркие эмоции и способствует улучшению психологического состояния бойцов, разъяснила статс-секретарь.

Цивилева подчеркнула, что начали разрабатываться стандарты и рекомендации для занятий иппотерапией в рамках комплексной программы реабилитации ветеранов боевых действий.

Ранее в Минобороны подготовили правила получения статуса ветерана для гражданских участников СВО.

