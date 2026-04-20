Россия
16:50, 20 апреля 2026

В Минобороны подготовили правила получения статуса ветерана для гражданских участников СВО

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Право на получение статуса ветерана расширят для гражданских участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Новые правила предоставления удостоверения ветерана боевых действий подготовили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

Речь идет об имеющих ведомственные награды или награды президента либо правительства России гражданах, кого направили на территории проведения СВО госорганы и организации. Обязательным условием для получения статуса ветерана будет срок работы в зоне СВО не менее шести месяцев либо досрочное возвращение по уважительным причинам, включая получение ранения.

Для получения удостоверения заявителю необходимо подать заявление и пакет подтверждающих документов, включая сведения о направлении, сроках работы и наличии наград или поощрений. Решение о присвоении статуса участника СВО будут принимать федеральные органы власти в течение 30 календарных дней. Уточняется, что неполный комплект документов, недостоверные сведения или отсутствие права на получение статуса могут стать основанием для отказа в предоставлении соответствующего удостоверения.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для сотрудников Следственного комитета и прокуратуры, которые исполняют служебные обязанности на территориях, где проводятся боевые действия.

