В Минобороны подготовили правила получения статуса ветерана для гражданских участников СВО

Минобороны: Право на статус ветерана расширят для гражданских участников СВО

Право на получение статуса ветерана расширят для гражданских участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Новые правила предоставления удостоверения ветерана боевых действий подготовили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

Речь идет об имеющих ведомственные награды или награды президента либо правительства России гражданах, кого направили на территории проведения СВО госорганы и организации. Обязательным условием для получения статуса ветерана будет срок работы в зоне СВО не менее шести месяцев либо досрочное возвращение по уважительным причинам, включая получение ранения.

Для получения удостоверения заявителю необходимо подать заявление и пакет подтверждающих документов, включая сведения о направлении, сроках работы и наличии наград или поощрений. Решение о присвоении статуса участника СВО будут принимать федеральные органы власти в течение 30 календарных дней. Уточняется, что неполный комплект документов, недостоверные сведения или отсутствие права на получение статуса могут стать основанием для отказа в предоставлении соответствующего удостоверения.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для сотрудников Следственного комитета и прокуратуры, которые исполняют служебные обязанности на территориях, где проводятся боевые действия.