18:41, 23 апреля 2026Россия

В России ответили на заявление МИД Украины о возможной встрече Путина и Зеленского

Карасин: Зеленскому следует обозначить конкретику по урегулированию конфликта
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин ответил на заявление МИД Украины о возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, подчеркнув, что для такого диалога Киеву следует обозначить приоритеты и конкретные подходы к урегулированию конфликта. Его слова приводит «Газетa.Ru».

«Для нас главное — решение вопросов и проблем, которые существуют. В этом смысле, конечно, есть серьезные вопросы по поводу легитимности [Зеленского], но если есть желание серьезно поговорить о проблемах и готовность подъехать команде киевской и самому Зеленскому, на это надо обращать внимание. Будем ждать», — обозначил Карасин.

При этом парламентарий обратил внимание на часто меняющиеся позиции Киева. В этой связи российский сенатор призвал Зеленского к формулированию конкретных подходов к урегулированию конфликта, «если он хочет достичь каких-то результатов».

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что обратился к Турции и другим странам с просьбой организовать встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. По его словам, Киев исключает проведение переговоров в Москве или Минске.

