Украина исключила две столицы для встречи Зеленского и Путина

10:36, 22 апреля 2026

Сибига исключил Москву и Минск как варианты для встречи Зеленского и Путина
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ian Langsdon / Pool via Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев обратился к Турции и другим странам с просьбой организовать встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, передает его слова «Интерфакс-Украина».

Он указал, что МИД адресно обратился к Турции, а также попросил о помощи в организации «определенные столицы», однако не назвал, какие именно. При этом он исключил столицы России и Белоруссии как варианты для встречи. «Если другая столица, кроме Москвы и Минска, организует такую встречу, мы поедем. И для нас это важно», — высказался министр.

По его словам, украинская сторона выступает за встречу, чтобы «получить новую дипломатическую динамику».

Ранее Сибига уже отмечал, что Украина просила Турцию организовать встречу президентов. Он добавил, что Украина хотела привлечь к встрече президента США Дональда Трампа и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве возможных посредников.

