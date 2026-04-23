09:28, 23 апреля 2026Россия

В России супруги заявили о ночном избиении на дороге мужчиной и женщиной в хиджабе

Майя Назарова

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Супруги из города Волжского Волгоградской области заявили о ночном избиении на дороге мужчиной и женщиной в хиджабе. Об этом стало известно порталу V1.ru.

По данным российского издания, семья с двумя детьми на автомобиле возвращалась домой. В районе поселка Куйбышев, как утверждает жена, в бок их машины влетел автомобиль.

Глава семейства вышел из салона, чтобы разобраться. В этот момент, по словам супруги, на мужчину набросились с кулаками неизвестные. Затем к дерущимся подъехал Kia Rio. Из него в сторону участников конфликта брызнули перцовым баллончиком. Спустя несколько минут, как рассказала жена, к месту потасовки прибыли еще два автомобиля с нетрезвыми людьми.

«Просили нас не вызывать сначала полицию, но мы сразу же набрали в 112. Их человек 15 было, один из них с охотничьим ножом. Мужчина и женщина в хиджабе на нас время от времени бросались, мы от них вокруг машины до приезда полиции бегали», — поделилась жена. Когда на место ДТП прибыли сотрудники полиции, часть компании начала общаться с ними как с друзьями.

Жительница Волжского пояснила, что их пытаются выставить виноватыми, хотя у ее супруга был рассечен лоб и опухло лицо. По ее данным, нападавшего забрали в полицию. Однако никто не стал искать компанию, которая его поддерживала.

В региональном управлении МВД пока ситуацию никак не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала 46-летнего местного жителя, напавшего на 27-летнего фельдшера скорой помощи по дороге в больницу.

