16:53, 23 апреля 2026

В России заявили о повторяющей путь Украины стране СНГ

Депутат Водолацкий: Армения повторяет путь Украины
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Софья Сандурская / РИА Новости

Армения выберет западный путь развития в случае победы премьер-министра Никола Пашиняна на выборах в парламент, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал об обстоятельствах, которые могут подтолкнуть Армению к выходу из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Обязательства, которые он давал, подписывая соглашение во Франции о том, что он разорвет все отношения с Россией и полностью перейдет на западную платформу, это одно. Второе — это выборы в парламент Армении. Если Пашинян набирает большинство, то, естественно, дальше Армения выбирает западный путь развития», — сказал Водолацкий.

По его словам, Армения повторяет путь, который проходила Украина и другие страны, обслуживающие интересы Европы.

«Армения повторяет тот путь, который уже проходила Украина и другие страны, которые сегодня являются придатком Европы, обслуживая ее интересы. Пашинян ждет выборов. От того, как пройдут выборы, зависят все его решения: выход из ОДКБ, прекращение работы в СНГ и многие другие нюансы, которые он будет делать, если его партия победит», — подчеркнул Водолацкий.

Пашинян ранее заявил, что окончательный выход Армении из ОДКБ зависит от обстоятельств. Он также напомнил, что его предвыборная программа не предполагает шагов по размораживанию членства в организации.

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Пашинян назвал причину неучастия Армении в ОДКБ. По его словам, это происходит из-за невозможности объяснить гражданам страны причину отсутствия реакции объединения во время Карабахского кризиса.

