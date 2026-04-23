Слебода: НАТО использует Украину для ударов по побережью в районе Петербурга

Американский аналитик Марк Слебода в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале раскрыл план НАТО против России, а также прокомментировал удары беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по порту в Усть-Луге.

Слебода уверен, что в первую очередь вовсе не Киев использует воздушное пространство НАТО.

«Я бы сказал, что именно НАТО начала использовать киевский режим в качестве марионеток, чтобы наносить удары по российскому побережью в районе Санкт-Петербурга из своего воздушного пространства», — заявил аналитик.

Эксперт добавил, что действия НАТО — это в любом случае акт агрессии, и если это происходит на их территории, то Россия имеет полное право ответить, исходя из международного права.

По словам Слебоды, НАТО не способна ни на какие действия, кроме как создавать подобные провокации.

Ранее было названо число атаковавших Ленинградскую область вражеских беспилотников с начала 2026 года. Атакам подверглись морские порты в Усть-Луге и Приморске.