Названо число атаковавших Ленобласть с начала 2026 года беспилотников ВСУ

ТАСС: Более 240 беспилотников ВСУ сбили над Ленобластью с начала 2026 года

Более 240 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Ленинградской областью с начала 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности России.

«С начала года над территорией Ленобласти уже было сбито более 240 беспилотников. Атакам БПЛА в регионе подверглись морские порты Приморск и Усть-Луга», — отметили в Совбезе.

В ночь с 16 на 17 апреля, по данным Минобороны, Ленинградская область подверглась атакам ВСУ. О сбитых БПЛА также сообщалось днем 17 апреля.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что в регионе планируют привлечь резервистов в мобильные огневые группы для защиты от налетов украинских беспилотников. По словам чиновника, срок службы резервистов составит от двух до шести месяцев.