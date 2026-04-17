Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:58, 17 апреля 2026Россия

Названо число атаковавших Ленобласть с начала 2026 года беспилотников ВСУ

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Более 240 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Ленинградской областью с начала 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности России.

«С начала года над территорией Ленобласти уже было сбито более 240 беспилотников. Атакам БПЛА в регионе подверглись морские порты Приморск и Усть-Луга», — отметили в Совбезе.

В ночь с 16 на 17 апреля, по данным Минобороны, Ленинградская область подверглась атакам ВСУ. О сбитых БПЛА также сообщалось днем 17 апреля.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что в регионе планируют привлечь резервистов в мобильные огневые группы для защиты от налетов украинских беспилотников. По словам чиновника, срок службы резервистов составит от двух до шести месяцев.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok