Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:12, 17 апреля 2026Россия

Минобороны заявило об атаке ВСУ на Ленобласть

Минобороны: Над Ленинградской, Курской и Белгородской областями сбили 25 БПЛА
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ленинградскую, а также Курскую и Белгородскую области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Всего над тремя российскими регионами с 08:00 до 15:00 по московскому времени перехватили 25 украинских беспилотников. Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

В ночь с 16 на 17 апреля, по данным Минобороны, Ленинградская область также подверглась атакам ВСУ.

17 апреля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что в регионе планируют привлечь резервистов в составы мобильных огневых групп для защиты от налетов украинских беспилотников. По словам чиновника, срок службы резервистов составит от двух до шести месяцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok