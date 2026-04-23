В стране НАТО перед 9 Мая ужесточили контроль за русскоязычными

Власти Латвии ужесточили контроль за русскоязычными перед 9 Мая

Власти Латвии ужесточили контроль за русскоязычным населением. Об этом заявил один из активистов, который борется в республике за сохранение памятников советским солдатам, передает РИА Новости.

Он уточнил, что такие меры вводятся в преддверии празднования Дня Победы 9 Мая. В том числе проводятся опросы об отношении русскоязычного населения к Великой Отечественной войне.

«В общем плане идет мониторинг постоянно, но в канун именно Дня Победы это усиливается в десятки раз. Вплоть до того, что активистов вызывают на беседы, объясняют, что этого делать нельзя. Сделаешь — попадаешь под такие и такие статьи уголовного кодекса», — объяснил собеседник агентства.

Ранее в Латвии защищавшего русский язык депутата Алексея Росликова захотели лишить мандата. Он сообщил о соответствующих опросах от правительства.

