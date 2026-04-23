DS: Пилоты БПЛА ВСУ жалуются на нехватку пехоты в Константиновке

Пилоты беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на недостаток пехоты в Константиновке на славянском направлении. Об этом пишет украинский аналитический центр DeepState.

«По словам пилотов, на данном отрезке они отмечают нехватку людей, которые бы могли сдерживать натиск», — указано в сообщении.

Как отмечает ресурс, украинским войскам все тяжелее оборонять населенный пункт, учитывая постоянные удары.

Ранее глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что российские войска контролируют более 60 процентов Константиновки.