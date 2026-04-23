18:42, 23 апреля 2026Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на нехватку пехоты на Славянском направлении

DS: Пилоты БПЛА ВСУ жалуются на нехватку пехоты в Константиновке
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Press service of the Ukrainian Air Assault Forces Command / Handout via Reuters

Пилоты беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на недостаток пехоты в Константиновке на славянском направлении. Об этом пишет украинский аналитический центр DeepState.

«По словам пилотов, на данном отрезке они отмечают нехватку людей, которые бы могли сдерживать натиск», — указано в сообщении.

Как отмечает ресурс, украинским войскам все тяжелее оборонять населенный пункт, учитывая постоянные удары.

Ранее глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что российские войска контролируют более 60 процентов Константиновки.

    Последние новости

    Умер ведущий передачи «Человек и закон»

    Мужчина наткнулся на останки маленьких детей во время прогулки с собакой

    Турист был застигнут врасплох снежной бурей во время похода и не выжил

    В Госдуме предложили создать российский аналог ChatGPT

    Захарова призвала Соловьева «не подкачать» с комментарием о новых санкциях ЕС

    Зеленский поблагодарил ЕС за кредит на 90 миллиардов евро словами «отличный день»

    Минпросвещения рассказало подробности о возможностях не сдавших ОГЭ школьников

    Президент Киргизии высказался об отношениях с Россией

    В ЕС допустили использование российских активов для погашения кредита Украине

    Белоусов выразил соболезнования родным телеведущего Пиманова

    Все новости
