18:37, 23 апреля 2026

Врач раскрыла причины появления кровавого пота

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: siam.pukkato / Shutterstock / Fotodom

Врач Ольга Уланкина раскрыла причины появления кровавого пота. О пугающем симптоме она поговорила с РИАМО.

По словам Уланкиной, это редкое состояние называют гематидрозом — при нем с поверхности неповрежденной кожи выступает жидкость, напоминающая кровь или имеющая красноватый оттенок. Это нарушение потоотделения, связанное с патологической проницаемостью сосудистой стенки. Развитие гематидроза врач связала с экстремальным стрессом или длительным психическим перенапряжением, при которых под влиянием выброса гормонов адреналина и кортизола происходит спазм сосудов и выход эритроцитов через стенки сосудов в протоки потовых желез.

К другим возможным причинам этого состояния Уланкина отнесла тяжелые соматические заболевания, например, геморрагические лихорадки или системную красную волчанку, однако такие случаи единичны.

Ранее Уланкина рассказала, как отличить аллергию на березу от простуды. По ее словам, характерной особенностью аллергии на березу является склонность к перекрестным реакциям, например, на яблоки, груши или вишни.

