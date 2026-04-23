Врач раскрыла причины появления кровавого пота

Врач Уланкина: Экстремальный стресс может вызвать кровавый пот

Врач Ольга Уланкина раскрыла причины появления кровавого пота. О пугающем симптоме она поговорила с РИАМО.

По словам Уланкиной, это редкое состояние называют гематидрозом — при нем с поверхности неповрежденной кожи выступает жидкость, напоминающая кровь или имеющая красноватый оттенок. Это нарушение потоотделения, связанное с патологической проницаемостью сосудистой стенки. Развитие гематидроза врач связала с экстремальным стрессом или длительным психическим перенапряжением, при которых под влиянием выброса гормонов адреналина и кортизола происходит спазм сосудов и выход эритроцитов через стенки сосудов в протоки потовых желез.

К другим возможным причинам этого состояния Уланкина отнесла тяжелые соматические заболевания, например, геморрагические лихорадки или системную красную волчанку, однако такие случаи единичны.

