17:12, 23 апреля 2026

Врач указал на риски употребления сырой и слабосоленой рыбы

Варвара Кошечкина
Фото: Jora Abramov / Shutterstock / Fotodom

К вирусу CMNV, который передается от рыбы к людям и может привести к слепоте, не стоит относиться наивно. На фоне этого доцент медицинской кафедры глазных болезней при РУДН Александр Фролов в беседе с RT указал на все возможные риски при употреблении сырой и слабосоленой рыбы. Также он перечислил опасные инфекции, которые часто встречаются в такой еде.

CMNV, как отмечается, можно «подхватить» из сырой пищи, при этом он погибает при термической обработке. Помимо этого, распространен описторхоз, который вызывают плоские черви-трематоды в пресноводной рыбе семейства карповых. Затем существует дифиллоботриоз — инфекция, передающаяся от ленточных червей, остающихся в непосоленной пресноводной рыбе и икре.

Также стоит упомянуть анизакидоз, заметил Фролов. По его словам, это инфекция, вызванная личинками нематод. Анизакидозом можно заразиться, съев сырую, копченую, слабосоленую или недостаточно термически обработанную морскую рыбу или моллюсков.

В числе признаков ухудшения состояния — расстройство кишечника, тошнота, рвота, диарея и боли в животе. Также возникают онемение, покалывание в конечностях, головная боль, слабость, раскоординация и ломота в теле. Кроме того, стоит обратить внимание на аллергические реакции, такие как покраснение кожи и крапивница.

Всего этого можно избежать, уверен ученый. При этом важно всегда выбирать свежую рыбу без каких-либо признаков порчи и посещать только проверенные заведения. Также свежую рыбу стоит готовить в течение 24 часов, а вот размороженную рыбу надо использовать в течение 12-24 часов. Упаковка для хранения должна быть герметичной, повторная заморозка категорически запрещена. При соблюдении всех этих условий риск размножения микроорганизмов останется минимальным, уточнил врач.

Об опасности CMNV, который начал передаваться людям и грозит им потерей зрения, стало известно в начале апреля. У заразившихся CMNV начинается серьезное глазное заболевание, которое может привести к полной слепоте, заявляли специалисты из КНР.

