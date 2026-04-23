14:56, 23 апреля 2026

Создателя российского чипа на замену Intel оштрафовали за срыв сроков

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Научно-исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт» вынужден будет заплатить штраф в размере 303,1 миллиона рублей за срыв сроков разработки чипа с топологией 45 нанометров, который должен был заменить для оборонных нужд решения американской корпорации Intel. О таком решении Минпромторга со ссылкой на карточку контракта на портале госзакупок сообщает Cnews.

Освоение серийного производства должно было завершиться еще в ноябре 2019 года, но в реальности четвертый этап работы удалось довести до конца только в сентябре 2023-го. Таким образом, исполнение контракта было просрочено на 1381 день.

Процессор, согласно техническому заданию, нужен для малогабаритных высокопроизводительных бортовых вычислительных машин. Он должен был иметь частоту 1,2 гигагерца, не менее двух отечественных ядер с архитектурой, близкой к MIPS64, графическое ядро и четыре контроллера PCI Express 2.0. Его аналогом назывался Intel Atom E680T, выпущенный в 2010 году.

Этот случай стал очередной претензией министерства к производителям электроники. До этого оно оштрафовало «ОКБ Планета» из-за задержки создания российского лазера для передачи СВЧ-сигналов, а АО «Специализированное конструкторско-технологическое бюро электронных систем» — за срыв сроков по созданию микросхемы в интересах оборонной промышленности.

Сами производители опасаются, что взыскание средств по претензиям Минпромторга приведет к их банкротству и срыву контрактов в рамках гособоронзаказа.

Ранее сообщалось, что производитель гражданских и военных беспилотников АО «Кронштадт» столкнулся с угрозой банкротства из-за долгов, достигающих 2,6 миллиарда рублей. Компания известна своими проектами военных дронов «Орион» и «Иноходец», ей принадлежит производственная площадка в Дубне.

