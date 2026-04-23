Бывший СССР
14:47, 23 апреля 2026

Зеленский сделал заявление о новом обмене пленными с Россией

Зеленский: Украина ожидает нового обмена пленными с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Украина ожидает нового обмена пленными с Россией. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает «РБК-Украина».

«Сейчас мы ожидаем еще одного обмена. Дай Бог, чтобы все получилось», — сказал он.

Зеленский уточнил, что также идет переговорный процесс с американцами, но по телефону.

Кроме того, по его словам, в Киеве ожидают приезда спецпосланников президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа для детальных переговоров о завершении войны.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что работа над обменом военнопленными между Россией и Украиной продолжается. Он уточнил, что Киев получил очередной обменный список.

