Женщина вышла замуж после странной переписки на сайте знакомств

Женщина рассказала, как вышла замуж после того, как в шутку скачала дейтинговое приложение и провела в нем одну странную переписку. Ее историю рассказало издание Mirror.

Отмечается, что женщина зарегистрировалась на сайте знакомств, но пользовалась им только тогда, когда скучала на работе. «Однажды я увидела сообщение от парня ростом 193 сантиметра, в котором говорилось: "Как прошла твоя среда?", и ответила: "Спасибо, мое воскресенье прошло замечательно", — и на этом все», — отметила она. Женщина добавила, что в итоге они с тем парнем встретились, а спустя пять лет поженились.

В материале также приводится история другой женщины, которая встретила мужа на сайте знакомств. По ее словам, они практически сразу решили пожениться. «Мы обсуждали брак уже через три недели после знакомства. Через три месяца мы обручились, через шесть месяцев поженились, а только что отпраздновали 10 лет вместе. Наверное, было немного глупо так быстро жениться, но — никаких сожалений!» — призналась она.

Ранее сексолог Александра Миллер призвала быть аккуратнее на свиданиях с теми, кто долго трет ладони перед едой. По ее словам, в постели такой мужчина будет слишком сильно перевозбужден, а его нервная система даст сбой — все закончится, так и не успев начаться.