18:29, 23 апреля 2026

Женщина сделала ветряной колокольчик из костей сестры

В США женщина заказала ветряной колокольчик в виде скелета из костей сестры
Юлия Юткина
Кадр: Jam Press / Erin Merelli / Kelly Gileran / Stacy Mitchell

Жительница США Эрин Мерелли повесила над крыльцом ветряной колокольчик в виде скелета из костей сестры. О его создании она рассказала Need To Know.

По словам 43-летней женщины, сестра сама попросила использовать ее останки таким образом. Однажды она сделала ветряной колокольчик из костей оленя, которые нашла в походе, и объяснила, что после смерти тоже хочет стать этим предметом.

Когда женщины не стало, Эрин отправила ее останки на ресомацию. Эта технология погребения представляет собой гидролиз тканей покойника в едкой щелочи. Получившийся раствор выливают, а твердые остатки измельчают в порошок. «На вид и на ощупь он как сахарная пудра. Его можно подмешивать во многие материалы — от чернил для татуировок до гончарной глины», — рассказала Эрин.

Она заказала ветряной колокольчик у художницы Келли Гиллеран. Она сделала колокольчик в виде маленького человеческого скелета и покрасила его в бледно-голубой цвет — цвет глаз сестры Эрин.

Женщина призналась, что, увидев заказ впервые, испытала благодарность и волнение. «Мне показалось, что, хотя моей сестры больше нет, в тот миг она отчасти снова была со мной», — призналась она.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Милли Роуленд нашла в игрушке из благотворительного магазина человеческий прах и вернула его семье покойной. Родственники так и не объяснили, как плюшевый медведь оказался в магазине.

