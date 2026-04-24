24 апреля во всем мире отмечают День памяти армян, пострадавших от геноцида, а еще активисты в разных уголках планеты выступают против экспериментов над животными. В народе 24 апреля издавна отмечали день Антипа Водогона. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 24 апреля в России и мире, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей празднует день рождения.

Праздники в России

День российского стоматолога

Вообще, стоматологи по всему миру принимают поздравления 9 февраля, однако российские зубные врачи отмечают свой профессиональный праздник 24 апреля — в день памяти святого Антипы. Христиане считают его покровителем стоматологов: предание гласит, что святой Антипа мог исцелять болезни, особенно зубные.

Праздники в мире

Международный день солидарности молодежи

Праздник отмечают с 1957 года по инициативе Всемирной федерации демократической молодежи. Дата приурочена к последнему заседанию Бандунгской конференции азиатских и африканских стран, на которой были сформулированы десять принципов мирного сосуществования государств.

Главная цель торжества — сплотить молодежь по всему миру, несмотря на политические, культурные и религиозные отличия. В СССР 24 апреля проводили большие съезды и концерты. После распада Советского Союза популярность праздника практически сошла на нет. Однако в России появился свой, национальный День молодежи, который ежегодно отмечается в последнюю субботу июня.

День памяти жертв геноцида армян

24 апреля по всему миру чтут память армян, пострадавших в Османской империи в результате геноцида 1915-1923 годов. Тогда в стране проживали около полутора миллиона представителей христианского армянского населения. Османские власти провели ряд масштабных расстрелов, многие армяне пострадали в ходе массовых депортаций от голода, обезвоживания и болезней. Десятки тысяч армянских детей насильно забрали у родителей и обратили в ислам.

По разным оценкам, в результате действий османов из жизни ушли от 600 тысяч до 1,2 миллиона этнических армян

Геноцид армян признали более 30 стран мира, включая Россию. Турция эту катастрофу отрицает до сих пор.

Какие еще праздники отмечают в мире 24 апреля

Всемирный день защиты лабораторных животных;

День космонавтики Китая;

День рождения газированной воды.

Какой церковный праздник 24 апреля

День памяти священномученика Антипы

Святой Антипа Пергамский жил в I веке. Считается, что он был учеником святого апостола Иоанна Богослова. По примеру учителя Антипа распространял учение Христа среди людей, из-за чего подвергся преследованиям со стороны язычников.

Согласно преданию, языческие жрецы отвели Антипу в храм Артемиды и бросили его внутрь раскаленного медного быка. Святой принял мученичество спокойно, как бы уснув, а когда быка вскрыли, оказалось, что огонь не тронул тело Антипы. Тогда христиане с честью похоронили святого.

Предание гласит, что Антипа был чудотворцем и мог исцелять зубные болезни. Раньше люди специально приходили к гробнице святого, чтобы избавиться от недуга

На Руси праздник в честь святого Антипы был известен под названием Антип Водогон — считалось, что в этот день половодье достигает своего пика.

Какие еще церковные праздники отмечают 24 апреля

День памяти преподобного Иакова Железноборовского и его сподвижника Иакова Брылеевского;

День памяти мучеников Прокесса и Мартиниана;

День памяти святителя Варсонофия, епископа Тверского.

Приметы на 24 апреля

Удачный день, чтобы лечить зубы, но не вырывать их;

Нельзя рукодельничать — изделие долго не прослужит;

Нельзя идти в лес — можно встретить медведя;

Если посадить растения, они не приживутся.

Кто родился 24 апреля

Барбра Стрейзанд (84 года)

Сейчас Барбру Стрейзанд считают одной из самых успешных певиц всех времен: Стрейзанд получила десять премий «Грэмми», два «Оскара», пять «Эмми» и целый ряд других наград. Также на ее счету около 250 миллионов проданных записей.

Жан-Поль Готье (74 года)

Жань-Поль Готье прославился тем, что вывел на мировые подиумы китч, в числе первых стал приглашать на показы нестандартных моделей, а также не боялся черпать вдохновение в подпольных клубах, стиле бедных подростков и даже мусоре. Визитная карточка модельера — корсет с коническими чашечками бра, ставший частью самого известного образа певицы Мадонны. Готье во многом определил высокую моду 1980-1990 годов.

