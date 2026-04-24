20:58, 24 апреля 2026Культура

Адвокат актрисы Мироновой заявил об угрозах ее бывшего мужа

Адвокат Горгадзе: Бывший муж Марии Мироновой угрожал увезти их ребенка из Москвы
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Адвокат актрисы Марии Мироновой Шота Горгадзе прокомментировал новости о том, что бывший муж артистки Андрей Сорока подал на нее в суд. Слова юриста приводит Telegram-канал Super.ru.

Горгадзе отметил, что у Мироновой к бывшему супругу есть только одно требование: чтобы его встречи с сыном проходили при ней, на территории постоянного места проживания ребенка.

«Отец угрожал, высказывал мнение, что ребенок в Москве жить не должен. Он хочет его увезти в Стерлитамак. Практически каждый приход и попытка забрать ребенка сопровождались скандалами, криками, угрозами», — заявил адвокат Марии.

Шота отметил, что за последние несколько лет средства, которые были выделены на содержание сына Андреем, не превышали восьми тысяч рублей в месяц. «На эти деньги содержать ребенка невозможно», — добавил он.

Ранее стало известно, что бывший муж Марии Мироновой подал в суд из-за невозможности видеться с сыном. Известно, что Сорока трижды подавал иски к Мироновой «об устранении препятствий к общению с ребенком его близких родственников».

