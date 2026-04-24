13:47, 24 апреля 2026Экономика

Апрельская метель парализовала российский регион

В Мурманской области метель привела к сниженной видимости и массовым ДТП
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Апрельская метель накрыла Мурманскую область, приведя к массовым ДТП на дорогах. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Ненастная погода привела к снижению видимости в регионе. В Мурманске аварии произошли в районе ДК «Первомайский», спуске с улицы Капитана Орликовой, спуске к дому № 20 по проезду Связи, на улице Павлова, в Лыжном проезде в районе больницы «Севрыба» и у торгового центра (ТЦ) «Лига».

Снегопады и штормовой ветер в регионе длятся уже несколько дней. В Мурманске и Кольском заливе северо-западный ветер в порывах достигает 25-28 метров в секунду. Шторм, по прогнозам мурманского гидрометцентра, продержится как минимум до середины дня.

Ранее жителям столицы пообещали переменчивую погоду на майские праздники.

