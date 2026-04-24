Асоциального россиянина заставили стать участником СВО ради денег

Аферисты убедили мужчину подписать контракт с Минобороны и украли его деньги

В Брянске задержали двух аферистов, подозреваемых в обмане россиянина ради военных выплат. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД Медиа.

По данным следствия, мошенник, выдавая себя за офицера российских вооруженных сил, вместе с сообщником убедил жителя региона, ведущего асоциальный образ жизни, заключить контракт с Минобороны и стать участником специальной военной операции (СВО). Обманутого убедили, что служить он будет на территории Брянской области.

Аферисты забрали у новобранца карту, мобильный телефон и похитили с его счета свыше 400 тысяч рублей.

Ранее в Приангарье суд взыскал с местной жительницы-свидетеля по делу об обмане участника СВО девять миллионов рублей.