Суд взыскал девять миллионов со свидетельницы по делу об обмане участника СВО

В Приангарье с женщины-свидетеля по делу об обмане бойца СВО взыскали ₽9 млн

В Приангарье суд взыскал с местной жительницы-свидетеля по делу об обмане участника специальной военной операции (СВО) девять миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.

По данным правоохранителей, зимой 2026 года с участником СВО связались неустановленные лица. Они предложили ему вложить деньги в инвестиции. Мужчина перевел 7,9 миллиона рублей на указанные ими счета.

Тогда было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Во время расследования правоохранители получили данные о банковском счете, на который поступили похищенные у военного деньги.

Владелицей счета оказалась местная жительница. Сейчас она проходит по делу в качестве свидетеля. Однако прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с нее суммы неосновательного обогащения в размере более 7,9 миллиона рублей, а также 1,1 миллион рублей в качестве процентов за пользование чужими деньгами. Суд удовлетворил требования прокурора.

Ранее сообщалось, что в Курганской области задержали 10 участников хищения денег у бойцов СВО.

