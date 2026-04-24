Беспилотную опасность объявили в Чечне

13:58, 24 апреля 2026Россия

Майя Назарова

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Беспилотную опасность объявили на территории Чечни. Об этом заявили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает РИА Новости.

Власти республики пока не комментировали информацию о беспилотниках.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров дал поручение сыну Адаму усилить работу после атак Вооруженных сил Украины на столицу региона Грозный. По мнению Кадырова, его сыну как секретарю Совбеза Чечни следовало бы активизировать координацию между всеми силовиками республики.

Кроме того, чеченский глава пообещал сделать все, чтобы вражеские дроны не долетали до России. Кадыров напомнил, что военнослужащие страны охраняют покой населения как днем, так и ночью.

