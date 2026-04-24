Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 24 апреля 2026

Блогерша описала Узбекистан словами «много чего напоминает о России»

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова впервые побывала в Узбекистане и рассказала подписчикам, что удивило ее в этой стране. Подробностями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации провела в стране бывшего СССР три дня и почувствовала себя «как дома». Коновалова сравнила столицу государства с российскими курортными муниципалитетами, такими как Пятигорск. «В Ташкенте много чего напоминает о России. Повсюду русские вывески, родная речь, привычные продукты в магазинах. Их супермаркет "Корзинка" — один в один наша "Пятерочка"», — такими словами описала свои впечатления туристка.

Девушка отметила чистоту и красоту города, большое количество парков в нем, а также поездки на такси до достопримечательностей стоимостью от 100 до 150 рублей. «Тут полно заведений, где нет ни одного блюда без мяса, и в невероятных масштабах продают и покупают хлеб», — добавила соотечественница.

Также россиянка заметила, что в Узбекистане «современное отношение к мусульманству». Этим страна отличается от Турции, где призывы на молитву звучат из уличных громкоговорителей. «Женщины сами решают, надо ли им носить платок. Родители не имеют право навязывать детям свои взгляды», — пришла к выводу путешественница.

Ранее россиянка побывала в Шри-Ланке и описала ее фразой «всю информацию о ней в интернете надо делить на два». Коновалова развеяла популярные мифы об этой стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok