Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:31, 12 апреля 2026

Россиянка описала Шри-Ланку фразой «всю информацию в интернете надо делить на два»

Алина Черненко

Фото: Oleksandr Savchuk / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала на Шри-Ланке и развеяла популярные мифы об этой стране. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что поездка в это островное государство преподнесла ей важный жизненный урок. «Он заключается в том, что всю информацию в интернете надо делить на два. Возможно, кто-то разозлился на Шри-Ланку из-за неудачного опыта или столкнулся с плохими людьми. А еще я знаю, что негативный контент привлекает больше внимания, чем позитивный», — такими фразами описала она свои наблюдения.

Материалы по теме:
Первый миф в списке россиянки — о том, что на Шри-Ланке все хотят обмануть туристов. Она призналась, что за всю поездку не встретила ни одного плохого человека, и назвала ланкийцев добрыми, улыбчивыми и искренними.

Кроме того, Коновалова рассказала, что в каждом видео о Шри-Ланке блогеры предупреждали о так называемой «тук-тук мафии». Ее члены якобы блокируют таксистам входы в отели и чуть ли не силой оттаскивают туристов, когда те хотят сесть в машину, вызванную через Uber. На деле оказалось, что в местном приложении можно выбрать и тук-тук с фиксированной ценой, и легковой автомобиль. А водители, стоящие на улицах, предлагают свои услуги ненавязчиво и с улыбкой.

Путешественница также развеяла миф о дорогом отдыхе на Шри-Ланке. По ее словам, цены в пляжных ресторанах не такие высокие, как она себе представляла. «Например, порция из восьми креветок на гриле с рисом и салатом в ресторане на берегу океана обошлась в 3,2 тысячи рупий (примерно 800 рублей). На мой взгляд, это адекватная стоимость блюда», — констатировала автор.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала об удививших ее на Шри-Ланке вещах. В частности, она обратила внимание на пустые пляжи в пик туристического сезона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok