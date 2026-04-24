Представитель Стармера: Суверенитет над Фолклендами принадлежит Великобритании

Суверенитет над Фолклендскими (Мальвинскими) островами принадлежит Великобритании. Такое заявление сделал официальный представитель британского премьер-министра Кира Стармера, передает Reuters.

«Мы предельно ясно изложили позицию Великобритании по Фолклендским островам. Она существует уже давно и остается неизменной. Суверенитет принадлежит Великобритании, и право островов на самоопределение имеет первостепенное значение», — отметил представитель премьера.

По его словам, Лондон выражал свою позицию по Фолклендам «четко и последовательно в диалоге со сменяющимися администрациями США».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на внутреннее письмо Пентагона сообщило о подготовке Соединенными Штатами мер против союзников по НАТО, не поддержавших Вашингтон в конфликте с Ираном. Возможные шаги включали пересмотр дипломатической поддержки США Великобритании в ее притязаниях на Фолклендские острова, расположенные у побережья Аргентины.