Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:29, 24 апреля 2026Мир

Британия ответила на планы США пересмотреть позицию по Фолклендам

Представитель Стармера: Суверенитет над Фолклендами принадлежит Великобритании
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Matthias Graben / imagebroker.com / Globallookpress.com

Суверенитет над Фолклендскими (Мальвинскими) островами принадлежит Великобритании. Такое заявление сделал официальный представитель британского премьер-министра Кира Стармера, передает Reuters.

«Мы предельно ясно изложили позицию Великобритании по Фолклендским островам. Она существует уже давно и остается неизменной. Суверенитет принадлежит Великобритании, и право островов на самоопределение имеет первостепенное значение», — отметил представитель премьера.

По его словам, Лондон выражал свою позицию по Фолклендам «четко и последовательно в диалоге со сменяющимися администрациями США».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на внутреннее письмо Пентагона сообщило о подготовке Соединенными Штатами мер против союзников по НАТО, не поддержавших Вашингтон в конфликте с Ираном. Возможные шаги включали пересмотр дипломатической поддержки США Великобритании в ее притязаниях на Фолклендские острова, расположенные у побережья Аргентины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok