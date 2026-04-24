16:34, 24 апреля 2026

Член «Революционной рабочей партии» захотел устроить теракт в российском регионе

В Ростове-на-Дону суд приговорил троих мужчин за подготовку поджога военкомата
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд приговорил троих мужчин к длительным срокам лишения свободы за подготовку террористического акта. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Суд признал всех виновными по статьям 30, 205 УК РФ («Подготовка к теракту»). Двоих — еще и по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Инициатора преступления приговорили к восьми годам колонии строгого режима, а двоих других — к 9 и 10 годам.

По версии следствия, 22 декабря 2022 года член незарегистрированного леворадикального объединения «Революционная рабочая партия», находившегося в Москве, захотел совершить теракт. Он связался со знакомым в Ростове-на-Дону, и они выбрали целью здание военкомата Советского и Железнодорожного районов.

В конце декабря москвич приехал в Ростов, где вместе с соучастником купил пиротехнические изделия и зажигательную смесь, из которой изготовил коктейли Молотова. 31 декабря 2022 года к сговору присоединился третий фигурант.

3 января 2023 года злоумышленники, вооружившись самодельными зажигательными устройствами, направились к военкомату. Внутри в это время находились сторож и сотрудники полиции. Однако по пути их действия были пресечены.

Ранее в Московской области осудили троих подростков за теракт.

