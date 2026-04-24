Трех российских подростков отправили на перевоспитание после теракта

15:00, 24 апреля 2026

В Московской области осудили троих подростков за теракт
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Московской области осудили троих подростков за теракт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Как установил суд, в марте 2025 года 17-летний школьник через один из мессенджеров от незнакомого лица получил предложение подзаработать. Он убедил юношу совершить противоправные действия и направил ему инструкцию с действиями. Для выполнения задания школьник привлек двух 16-летних знакомых.

Находясь около 51-го километра железнодорожного перегона Подольск — Гривно, они совершили поджог шкафа обогрева стрелочных переводов и трансформаторной подстанции, после чего скрылись.

Следователи СК совместно сотрудниками МВД и ФСБ установили личности и местонахождение поджигателей. После чего они были задержаны.

Они признаны виновными по статье 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный группой лиц»). Суд приговорил каждого из них к срокам от шести до 6,5 года в воспитательной колонии.

Ранее сообщалось, что беженец с Украины получил в России 18 лет колонии.

