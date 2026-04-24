«Диктант Победы» вышел на мировой уровень

В 2026 году участие в акции «Диктант Победы» подтвердили представители 77 стран

Подготовка международной части акции «Диктант Победы» вышла на финальный этап. Об этом «Ленте.ру» стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию. В этом году проект за рубежом охватит десятки стран и сотни площадок. Организатором акции за пределами России традиционно выступает Россотрудничество.

По данным организаторов, участие уже подтвердили представители 77 государств. Акция пройдет на 262 площадках по всему миру. Их откроют в Русских домах, посольствах и генконсульствах России, а также в школах, вузах и на партнерских площадках.

«Главная цель проекта — сохранить правду о событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и защитить нашу историю от фальсификаций», — говорится в сообщении.

Для участников подготовили 40 вариантов заданий с учетом страновой и региональной специфики. Вопросы включают не только общеизвестные факты, но и материалы о роли разных стран во Второй мировой войне.

Тестовые задания перевели на 10 языков, среди них английский, испанский, немецкий, французский китайский и арабский. Это позволяет расширить аудиторию и привлечь к акции не только соотечественников, которые являются основной аудиторией акции, но и иностранных участников.

При этом интерес к проекту продолжает расти. Так, в прошлом году «Диктант Победы» за рубежом собрал около 21 тысячи человек из 97 государств. Тогда задания с учетом национального контекста подготовили для 45 стран.

Организаторы отмечают, что в этом году число заявок и площадок увеличивается, что свидетельствует о расширении международного участия и повышенном внимании к акции.

