Дочь бывшего «самого эпатажного миллиардера» России показала мать на фото из 90-х

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:43, 24 апреля 2026

Дочь «короля фармацевтики» Брынцалова показала внешность матери на фото из 90-х
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @elebry

Дочь бывшего «самого эпатажного миллиардера» России Владимира Брынцалова Алена показала внешность матери Натальи Брынцаловой на фото 1990-х годов. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах из путешествий, с мероприятий и из повседневной жизни женщина позировала в купальниках, роскошных и откровенных нарядах и украшениях. Также блогерша продемонстрировала, как ее родительница выглядит в настоящее время. Брынцалова сидела за столом в белой блузке и бусах перед тортом со свечами. При этом она отказалась от окрашивания волос в блонд, отрастив естественные русые пряди.

Брынцалов, являвшийся одним из богатейших предпринимателей 90-х и получивший славу «короля фармацевтики», развелся с первой женой Лидией, когда встретил Наталью Смирнову (девичья фамилия Брынцаловой). Окончившая бухгалтерские курсы девушка была на три года старше его первой дочери. В 1992 году она родила олигарху сына Алексея, а в 1993-м пара сыграла роскошную свадьбу. В 1994 году на свет появилась дочь Алена.

Известно, что супруги любили демонстрировать свое богатство, шокируя эпатажными жестами окружающих. Однако в 2000-х годах политическое и финансовое влияние бизнесмена стало угасать. В 2006 году пара разорвала отношения, и Брынцалова переехала в Монако.

Ранее в апреле внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева показала интимное фото с избранником — младшим сыном бизнесмена Бориса Березовского Глебом Березовским.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok