Дочь бывшего «самого эпатажного миллиардера» России показала мать на фото из 90-х

Дочь «короля фармацевтики» Брынцалова показала внешность матери на фото из 90-х

Дочь бывшего «самого эпатажного миллиардера» России Владимира Брынцалова Алена показала внешность матери Натальи Брынцаловой на фото 1990-х годов. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах из путешествий, с мероприятий и из повседневной жизни женщина позировала в купальниках, роскошных и откровенных нарядах и украшениях. Также блогерша продемонстрировала, как ее родительница выглядит в настоящее время. Брынцалова сидела за столом в белой блузке и бусах перед тортом со свечами. При этом она отказалась от окрашивания волос в блонд, отрастив естественные русые пряди.

Брынцалов, являвшийся одним из богатейших предпринимателей 90-х и получивший славу «короля фармацевтики», развелся с первой женой Лидией, когда встретил Наталью Смирнову (девичья фамилия Брынцаловой). Окончившая бухгалтерские курсы девушка была на три года старше его первой дочери. В 1992 году она родила олигарху сына Алексея, а в 1993-м пара сыграла роскошную свадьбу. В 1994 году на свет появилась дочь Алена.

Известно, что супруги любили демонстрировать свое богатство, шокируя эпатажными жестами окружающих. Однако в 2000-х годах политическое и финансовое влияние бизнесмена стало угасать. В 2006 году пара разорвала отношения, и Брынцалова переехала в Монако.

