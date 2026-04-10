Внучка Бориса Ельцина показала интимное фото с сыном Березовского

Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева показала фото с возлюбленным Березовским

Внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева показала интимное фото с избранником — младшим сыном бизнесмена Бориса Березовского Глебом Березовским. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя девушка сделала репост из аккаунта 28-летнего мужчины, который поздравил ее с годовщиной отношений. Влюбленные позировали на фоне входной двери, прижавшись друг к другу и касаясь носами.

Мария Юмашева родилась в 2002 году в Лондоне в семье младшей дочери Ельцина Татьяны Ельциной и ее супруга Валентина Юмашева. О ее романе с наследником Березовского стало известно в 2023 году. В свою очередь, будучи несовершеннолетней, она состояла в отношениях с российским футболистом Федором Смоловым. В 2020 году сообщалось, что спортсмен сделал 17-летней внучке Ельцина предложение, однако свадьба не состоялась.

В феврале Мария Юмашева показала архивное фото с дедушкой в честь его дня рождения.