07:46, 24 апреля 2026

Еще одна страна пошла на экстренные меры из-за топливного кризиса

Власти Японии решили выделить $5 млрд для сдерживания роста цен из-за кризиса
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Unsplash

Власти Японии решили выделить из резервного фонда в общей сложности 5 миллиардов долларов для сдерживания роста цен на внутреннем рынке из-за топливного кризиса, вызванного масштабными перебоями в поставках энергоресурсов с Ближнего Востока. Об экстренной мере заявил генеральный секретарь правительства азиатской страны Минору Кихара, его слова приводит РИА Новости.

Блокировка Ираном Ормузского пролива привела к нарушению судоходства в ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии. Это стало причиной разгона мировых цен на энергоносители и стремительного роста цен на нефть, газ и нефтепродукты. Перебои с поставками ударили в том числе по японскому энергорынку.

На этом фоне правительство азиатской страны пошло на экстренные меры ради смягчения негативных последствий энергокризиса, пояснил Кихара. У учетом принятых ранее мер суммарный объем поддержки населения и бизнеса в Японии достиг около 6,3 миллиарда долларов, констатировал генсек местного кабмина.

Ранее еще ряд европейских стран решились выделить из местных бюджетов сотни миллионов евро. На такой шаг решились власти Греции, Нидерландов и Франции. В целом руководство Евросоюза (ЕС) в качестве вариантов борьбы с энергетическим кризисом рассматривало возможность снижения платы за проезд на общественном транспорте, предоставления сотрудникам европейских предприятий как минимум одного дня в неделю удаленной работы, а также закрытия части общественных зданий.

