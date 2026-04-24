16:55, 24 апреля 2026

МВД: В Челябинской области этническая ОПГ похищала выплаты за участие в СВО
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Челябинской области задержали шестерых участников этнической организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся хищением выплат за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники управления ФСБ совместно с коллегами из ГУ МВД России при силовой поддержке СОБРа Росгвардии региона выявили криминальную схему по поставке на СВО людей, ведущих асоциальный образ жизни, с целью хищения полагающихся им выплат.

По данным правоохранительных органов, члены ОПГ находили опустившихся на дно жизни граждан, давали им временный кров и убеждали заключить контракт с Минобороны России, обещая, что они не попадут в зону боевых действий.

Возбуждено шесть уголовных дел по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По местам жительства подозреваемых в Челябинской и Свердловской областях проведены обыски. Центральный районный суд Челябинска избрал им меру пресечения.

Ранее Коломенский городской суд вынес приговор троим участникам группировки, придумавшей отправлять бомжей на СВО. Они получили от 4 до 7 лет лишения свободы.

    Последние новости

    Самопровозглашенное государство признали террористическим в России

    В Кремле рассказали об отношении к Жириновскому

    Набиуллина пообещала не навязывать цифровой рубль

    Новая ускоренная система въезда в Европу привела к хаосу в аэропортах

    США предложили Ирану выбор

    Этническая группировка поставляла людей на СВО

    Подросток напал на футболиста с отверткой ради пиццы

    Российская синхронистка-чемпионка объявила о переходе в бобслей

    Спрятанные в сундуке тела привели к россиянину

    Выпуск Т-90 в Индии назвали проблемой для России

    Все новости
