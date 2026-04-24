Бывший СССР
20:31, 24 апреля 2026

Глава МИД Украины рассказал об одной из тяжелейших задач для Киева

Сибига: Одобрение кредита ЕС стало одной из тяжелейших задач для Киева
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Umit Bektas / Reuters

Одобрение кредита Европейского союза (ЕС) на военную и финансовую помощь Украине в размере 90 миллиардов евро стало одной из тяжелейших задач для Киева. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, видео опубликовано в Telegram-канале дипломатического ведомства.

«Это была одна из тяжелейших задач, однако ее удалось выполнить», — высказался глава украинского МИД.

Сибига назвал «переломным моментом» заседание Совета ЕС на Кипре 23 апреля, в рамках которого было принято решение о выделении Украине 90 миллиардов евро. По словам дипломата, Киев «смог выдержать удар» и использовал весь дипломатический инструментарий для одобрения кредита, а также разработал новые подходы к западным партнерам.

23 апреля Совет ЕС заявил о намерениях погасить выделенный Киеву кредит в размере 90 миллиардов евро за счет якобы причитающихся Киеву «репараций» России. В Совете ЕС подчеркнули, что выделенное Киеву финансирование будет способствовать укреплению европейской и украинской оборонной промышленности.

