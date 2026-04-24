Голикова заявила об «омолаживании» одной болезни в России

Сахарный диабет начали выявлять у более молодого поколения в России. Об «омолаживании» одной болезни среди россиян заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По словам Голиковой, заболевание все чаще стали выявлять у трудоспособного населения страны. «Это означает, что это заболевание "омолаживается"», — обозначила она.

Вице-премьер России также привела данные о росте ожирения среди населения.

Ранее сообщалось, что почти треть трудоспособных россиян имеют хронические неинфекционные заболевания.